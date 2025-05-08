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Sinop'ta Yangın, İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Sinop'ta Yangın, İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
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Sinop'un Demirci köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Sinop'ta iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Demirci köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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