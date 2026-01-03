Sinop'ta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Sinop'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, sürücünün soğukkanlılığı ve yangın tüpüyle müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinop- Samsun yolu Ordu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı 52 MA 0128 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. Bagajındaki yangın tüpünü alan sürücü, alevlere anında müdahale etti. Sürücünün hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın, araç tamamen alevlere teslim olmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP