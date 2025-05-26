Sinop'ta Yangın: Alzheimer Hastası Hastaneye Kaldırıldı

Sinop'ta Yangın: Alzheimer Hastası Hastaneye Kaldırıldı
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Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası H.T. hastaneye sevk edildi. Yangının sebebi araştırılıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen Alzheimer hastası hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası H.T., dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası H.T., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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