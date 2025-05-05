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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahıs üzerinde 48,91 gram sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza hap ile birlikte tutukladı.

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 48,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 48,91 gram bonzai hammaddesi ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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