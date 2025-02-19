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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Sinop'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 33,8 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 4,7 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olay ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken 6 kişi serbest bırakıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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