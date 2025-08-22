Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 53 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 53 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Sinop'ta yapılan uyuşturucu tacirine yönelik operasyonda, durdurulan şahsın üzerinde ve aracında 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Sinop'ta durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten emniyet yetkilileri, şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Vatandaşların da uyuşturucu ile mücadelede emniyet birimlerine destek olmalarının önemine dikkat çekildi. - SİNOP

