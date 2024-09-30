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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 40,73 Gram Skunk Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 40,73 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 40,73 gram skunk, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve iki cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Durağan ilçesinde 55 plakalı araçta yapılan adli aramada 40,73 gram skunk, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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