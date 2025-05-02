Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30,25 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 30,25 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 30,25 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir şahsa ait ev ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 30,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa