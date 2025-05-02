Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30,25 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 30,25 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir şahsa ait ev ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 30,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - SİNOP