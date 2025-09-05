Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Esrar ve 18 Gram Kokain Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 150,62 gram skunk esrar ve 18,58 gram kokain bulundu. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Boyabat ilçesinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 3,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olayla ilgili de şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi. - SİNOP