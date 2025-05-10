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Sinop'ta Tur Otobüsü ile Araç Çarpıştı: 34 Yaralı

Sinop'ta Tur Otobüsü ile Araç Çarpıştı: 34 Yaralı
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Sinop'un Aloğlu köyü mevkiinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı kazada yaralı sayısı 34'e yükseldi. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un merkez ilçesine bağlı Aloğlu köyü mevkiinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan bir tur otobüsü ile karşı yönden gelen bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 34'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan bir tur otobüsü ile karşı yönden gelen bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 34 vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralılardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'i ağır olmak üzere 28 kişinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, sürecin Sinop Valiliği ve ilgili kurumlarca titizlikle takip edildiği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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