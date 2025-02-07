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Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen tuğla yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.45'te Sinop-Gerze yolu Yaykıl köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gerze yönüne seyreden 55 JF 085 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Araçtaki tuğlalar yola saçılırken sürücü bariyerlerin üzerine devrilen kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanırken tuğlaların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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