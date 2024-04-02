Sinop'ta tüfekle kazara vurulan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop'ta tüfekle kazara vurulan 11 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Durağan ilçesi Gökırmak Mahallesi'nde meydana geldi.

OYUN SIRASINDA TÜFEKLE VURULDU

Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki Yiğit Efe Karaman (11) kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti. Bu sırada U.K.'nin (26) elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla Yiğit Efe vurularak ağır yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yiğit Efe Karaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, U.K. polis tarafından gözaltına alındı.