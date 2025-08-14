Sinop'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü İlhami Arslan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kontrollerde talihsiz adamın traktörün altında kalmış olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Yarenler köyü yolunda seyir halinde olan traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü İlhami Arslan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İlhami Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, köy halkı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
