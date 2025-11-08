Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralıdan Biri Ağır

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, köprü korkuluklarına çarparak hasar gördü.

Kaza, Boyabat-Durağan yolu Çarşak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Çarşak Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü demiri otomobile saplanırken, araç köprüden uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sol kolundan ciddi şekilde yaralandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
