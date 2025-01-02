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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Çelen köyü mevkiinde meydana geldi. Sağlık ve güvenlik ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Çelen köyü mevkiinde meydana geldi. Halil Ö.'nün kullandığı 34 GAH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Y. hakimiyetindeki 57 ACB 209 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Ramazan Y. ve Oğuzhan Y. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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