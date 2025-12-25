Haberler

Sinop'ta kaza: 1 yaralı

Sinop'ta kaza: 1 yaralı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü N.Y. yaralandı. Kaza, Erfelek-Sinop yolu Kılıçlı köyü mevkiinde, sollama yaparken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Erfelek-Sinop yolu Kılıçlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Y. idaresindeki 34 KDR 202 plakalı otomobil Erfelek istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yolun karşı tarafında bulunan kanala düştü. Kazada sürücü N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı N.Y. ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç bulunduğu yerden traktör yardımıyla çıkarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

