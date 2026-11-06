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Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 gözaltı yapıldı, 5 kişi tutuklandı

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Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 gözaltı yapıldı, 5 kişi tutuklandı
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Sinop'ta polis ve savcı yalanıyla 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyonda 17 gözaltı, 5 tutuklama yapıldı. Gözaltına alınanlardan 1'ine adli kontrol uygulanırken yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Sinop'ta polis ve savcı yalanıyla 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Mart tarihinde iki vatandaşı telefonla arayarak kendilerini emniyet personeli ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, toplam 1 milyon 200 bin liranın hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik teknik takip ve banka hesabı incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarına toplam 270 milyon 315 bin 783 lira 24 kuruş para girişi olduğu tespit edildi.

Elde edilen bulgular üzerine 3 Kasım'da Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., E.A., İ.E.T., H.Ş.Ç. ve A.E. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. V.C. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, yabancı uyruklu A.A. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Diğer 10 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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