Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılarına darbe vurdu. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 72 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 72 adet sikke ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Ele geçirilen sikkelerin tarihi ve kültürel değeri yüksek olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİNOP