Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Ayancık ilçesinde düzenlediği operasyonda 72 adet tarihi sikke ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde düzenlediği operasyonla tarihi eser kaçakçılarına darbe vurdu. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 72 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 72 adet sikke ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Ele geçirilen sikkelerin tarihi ve kültürel değeri yüksek olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
