Sinop'ta Sokak Köpeği Silahla Vurularak Öldürüldü

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Merkez Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan köpekle ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı