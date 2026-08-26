Sinop'ta Polisten Dolandırıcılık ve KADES Bilgilendirmesi

Sinop'ta polis ekipleri, Sakarya Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından biri olan Sakarya Caddesi'nde esnafı dükkanlarında ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında ekipler, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Çalışmada ayrıca, kadınların acil durumlarda hızlıca kolluk kuvvetlerine ulaşmasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Ekipler, konulara ilişkin hazırlanan bilgilendirici broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı