Sinop'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız yaralandı

Sinop'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralanırken, ıslak zeminde kayan araç evin bahçesine daldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Babacan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T.'nin (19) kullandığı 57 FB 832 plakalı otomobil, annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Ş.K.'ya çarpmamak için manevra yaptı. İddiaya göre hızlı seyreden otomobil, zeminin de ıslak olması nedeniyle önce yolun sağındaki kaldırıma, ardından yaklaşık 30 metre sürüklenerek yolun solunda bulunan bir evin bahçesine girerek durabildi. Kazada otomobilin yan kısmıyla çarptığı 5 yaşındaki minik kız yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çocuk, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede araçların çok hızlı seyrettiğini, bundan dolayı devamlı kazalar yaşandığını söyleyen Ender Liman, "Bu yolda sıkıntı büyük, burası denetimden uzak. Hız sınırı 50 kilometre ama araçlar 150 ile geçiyor. Sürati var ki mutlaka arabayı buraya kadar kaydırmış. Çocuğa çarpmamak için diye direksiyonu kırdım mecburen diyor, yerler de ıslak, bahçeye kadar kaymış" dedi.

Bölge sakinleri ise yol üzerinde hız kesici olarak kasis veya denetimler uygulanması gerektiğini kaydetti. - SİNOP