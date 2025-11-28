Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Türkeli - Ayancık karayolu Düz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa