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Sinop'ta Otomobil Şarampole Düştü: 2 Kişi Yaralandı

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Sinop'ta Türkeli-Ayancık istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole düşerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta 3 metre yükseklikten şarampole düşen ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Türkeli- Ayancık istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Ş.Ö. (73) direksiyon hakimiyetini kaybederek Akçakese Köyü İkisu mevkiine geldiğinde yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü. Yaşanan trafik kazasından sürücü Ş.Ö. ve yolcu E.Ö. (65) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayancık Türkeli Sinop Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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