Sinop'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Sinop'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30'de Sinop-Erfelek yolu Atış Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. yönetimindeki 57 ABZ 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ş.A. ile E.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı