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Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkeli Çevre Yolu'nda ilçe merkezi ile Çatalzeytin istikameti yol ayrımı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 57 HD 132 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan Mürvet B., Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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