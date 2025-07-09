Sinop'ta Otomobil Duvara Çarptı: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Duvara Çarptı: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Havalimanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 AJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpma sonucu otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük maddi hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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