Sinop'ta El Freni Unutulan Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü

Sinop'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen otomobil, hareket ederek apartman boşluğuna düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Ada Mahallesi İskete Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Eğimli yolda ilerleyen araç, apartman boşluğuna düşerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı