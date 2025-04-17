Sinop'ta Okul Servislerine Geniş Çaplı Denetim

Sinop'ta polis ve jandarma ekipleri, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla okul servisleri ve çevresine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 01-15 Nisan 2025 tarihleri arasında 132 görevli ekip ve 376 görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 121 okul, 219 işyeri, 82 park, bahçe, metruk bina kontrol edildi. 3 bin 213 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 17 bin 104 araç ve 407 servis aracı kontrol edildi. Bunun sonucunda 6 servis aracının kusurlu olduğu belirlendi ve kusurlu servis araçlarına 15 bin 169 TL cezai işlem uygulandı. - SİNOP