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Sinop'ta ocakta unutulan tava yangına neden oldu

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Sinop'ta bir apartmanda unutulan tava yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Sinop'ta ocakta unutulan tava yangına neden oldu.

Yangın, 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Dr.Ahmet Örs Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı yanan ocakta unutulan tava tutuştu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri panik içinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Mutfakta hasar oluşurken, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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