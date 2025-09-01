Sinop'ta Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Trafik Show

Sinop'ta Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Trafik Show
Güncelleme:
Sinop'ta bir motosiklet sürücüsü, şehir trafiğinde makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeli hareketler yaptı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta şehir trafiğinde tehlikeli anlar yaşandı. Korucuk Mahallesi, Otogar mevkiinden şehir merkezi istikametine seyir eden bir motosiklet sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi.

Sürücü, motosikletin önünü kaldırarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı. Tehlikeli hareketler, trafikteki diğer araçlar için ani fren ve kaza riskini de beraberinde getirdi.

O anlar, trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. 23 saniyelik görüntüde motosikletin makas attığı, ani hareketler yaptığı ve ön kaldırdığı anlar net bir şekilde görüldü. - SİNOP

