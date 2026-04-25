Sinop'ta motosiklet kazalarına dikkat çekildi

Sinop'ta motosiklet kazalarına dikkat çekmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "1 Saniye, 1 Hayat: Güvenli Sürüş Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Eğitimde Mükemmeliyet Ofisi koordinasyonunda, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ile Sinop Riders Motosiklet Kulübü iş birliğinde düzenlenen program, İlahiyat Fakültesi Genç Ofis'te yapıldı. Çalıştay, Doç. Dr. Gürol Yokuş moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programda konuşmacı olarak Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Korkut Çağlaroğlu ile Sinop Riders Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Mert Erdal yer aldı. Konuşmacılar, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve sürücü sorumlulukları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte, 2026 yılında meydana gelen motosiklet kazalarında hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Yaşar Ege Hanlı ve Arda Can anıldı. Program kapsamında motosiklet sürücülerinin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar, hız kontrolü ve trafik kurallarına uyum konularına dikkat çekildi. Katılımcılara, güvenli sürüşün bir tercih değil sorumluluk olduğu mesajı verildi.

Çalıştayın ardından farkındalık oluşturmak ve hayatını kaybeden öğrencileri anmak amacıyla kampüs içerisinde motosiklet korteji düzenlendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
