Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Sinop'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü R. İ., otomobil ile kafa kafaya çarpışarak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Meydankapı Mahallesi Nalbant Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.İ. idaresindeki 57 ACE 642 plakalı motosiklet Nalbant Sokak üzerinde seyir halindeyken karşı istikametten gelen 06 CKC 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R. İ. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.