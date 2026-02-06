Haberler

Sinop'ta mevzuata aykırı üretime ağır yaptırım: İşletmenin faaliyeti durduruldu

Sinop'ta mevzuata aykırı üretime ağır yaptırım: İşletmenin faaliyeti durduruldu
Sinop'un Gerze ilçesinde, gıda denetimleri kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir işletmenin faaliyeti durduruldu. Uygunsuz gıda üretimi tespit edilen işletmeye para cezası uygulandı ve ekipmanları mühürlendi.

Sinop'un Gerze ilçesinde gıda denetimleri kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmenin faaliyeti durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendislerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, uygunsuz şartlarda gıda üretimi yaptığı belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmede bulunan ekipmanlar mühürlenerek, uygunsuz ortamda gıda üretiminin önüne geçildi. Yetkililer, işletme sahiplerinin cezai işlem ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşılaşmamaları için gıda güvenliği tedbirlerine eksiksiz şekilde uymaları gerektiğini belirtti.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - SİNOP

