Sinop'ta kumar operasyonu: 8 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

Sinop'ta kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine yapılan baskında, kumar oynayan 8 şüpheliye 79 bin 651 bin TL para cezası kesildi, kumar oynatan 2 işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Sinop'ta kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine yapılan baskında, kumar oynayan 8 şüpheliye 79 bin 651 bin TL para cezası kesildi, kumar oynatan 2 işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen 2 iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde mekanlarda çeşitli oyun gereçleri, oyuna yatırılan 26 bin 600 TL ile 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği ve Valilik kararına aykırı olarak işletme camlarının dışarıdan görünmeyecek şekilde perde ile kapatıldığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerinde kumar oynayan 8 kişiye toplamda 79 bin 651 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 işletme sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP