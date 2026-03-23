Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Türkeli ilçesi Hamamlı köyü Çayırlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola devrildi. Kazada sürücü R.Ö. ile araçtaki E.Ö. yaralandı. Türkeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı