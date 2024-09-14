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Sinop'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü, 4 Yaralı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve 34 CDJ 509 plakalı araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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