Sinop'ta KADES Uygulaması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma Komutanlığı'nın açtığı stantta, kız öğrencilere "KADES" uygulaması tanıtıldı, erkek öğrencilere ise "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, öğrenciler "Şiddete Karşı Rengini Seç" temasıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak için ellerini çeşitli renklerde boyayarak oluşturulan panoya el baskısı yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen etkinlik öğrenciler tarafından beğenildi. - SİNOP