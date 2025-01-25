Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 40 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta polis tarafından yapılan operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 40 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP