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Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 40 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 40 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 40 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta polis tarafından yapılan operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 40 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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