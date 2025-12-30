Sinop'ta kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gerze ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 bin 420 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet boş makaron, 39 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet terazi ve 464 adet boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - SİNOP