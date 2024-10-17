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Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı. Ekipler, şüphelilerin yanında 1 tabanca ile 26 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ele geçirdi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, 1 adet tabanca, 26 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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