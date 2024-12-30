Sinop'ta Kaçak Avlanan 7 Kişiye Yasal İşlem

Sinop'ta kaçak avlanan 7 şahsa yasal işlem yapıldı, tüfeklerine el konuldu.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parkların (DKMP) koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde aralıksız devam ediyor. Hafta sonu yapılan kontrollerde 7 şahsa, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten" işlem yapıldı. 4 adet av tüfeği mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı, kaçak avlanılan 4 adet çulluğa da el konuldu. - SİNOP