Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
Sinop'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta bir adreste ele geçirilen etil alkol, kaçak içki ve ruhsatsız tabancayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkez ilçe sınırlarında bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki, malt ve anason aroma kitleri ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SİNOP

