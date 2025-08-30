Sinop'ta İtfaiye Güvercini Kurtardı

Sinop'ta bir apartmanın çatı katında ağlara takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercin sağ salim yere indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, Camikebir Mahallesi, Aşağıhamam Yokuşu'nda meydana geldi. Bir apartmanın çatı katındaki ağlara takılan güvercin mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, güvercini dikkatlice ağlardan çıkararak güvenli bir şekilde yere indirdi. Güvercinin herhangi bir yaralanmasının olmadığı öğrenilirken, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. - SİNOP

