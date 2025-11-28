Haberler

Sinop'ta İntihar Girişimi Panic Yarattı

Güncelleme:
Sinop'ta bir şahsın intihar edeceği ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan müdahalede, şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta bir şahsın intihar edeceği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Meydankapı Mahallesi Alicanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y. intihar girişiminde bulunabileceğini düşünen apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu. Kapıyı çalan polis ekipleri içeriden yanıt alamayınca itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
