Sinop'ta intihar girişimi: Bir öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde bir öğrenci, dolmuş durağında çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kendisine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
