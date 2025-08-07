Sinop'ta Göçmen Denetimi: 78 Araç ve Bin 173 Kişi Sorgulandı

Sinop'ta Göçmen Denetimi: 78 Araç ve Bin 173 Kişi Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta jandarma ve İl Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen göç denetiminde 78 araç ve bin 173 kişi sorgulandı. Operasyon, göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla düzenlendi.

Sinop'ta jandarma ve İl Göç İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 78 araç ve bin 173 kişi sorgulandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi ekipleri iş birliğinde, mobil göç aracı eşliğinde göç denetimi gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 35 ekip, 116 personelin katılımı ile 32 ayrı noktada yapılan uygulama neticesinde bin 173 şahıs, 78 araç sorgusu yapıldı. Ayrıca, 8 metruk bina ve 16 umuma açık yer kontrol edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.