Türkeli'de fırtına arıcılığı vurdu: Onlarca kovan zarar gördü

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan fırtına, Çatakgeriş köyündeki arı kovanlarını devirdi. Muhtar Ergün Yıldırım, büyük zararın meydana geldiğini açıkladı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgeriş köyünde etkili olan fırtına, arı kovanlarına zarar verdi.

Öğle saatlerinde aniden şiddetini artıran fırtına nedeniyle köy muhtarı Ergün Yıldırım'a ait açık alanda bulunan kovanlar devrilerek parçalandı. Olayın ardından bölgeye giden muhtar Ergün Yıldırım, kovanlarını yeniden toparlamaya çalıştı. Fırtınanın arıcılığı olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, zararın büyük olduğunu ifade etti.

Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
