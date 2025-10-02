Haberler

Sinop'ta Eylül Ayında Güvenlik Denetimleri Sonuçları Açıklandı

Sinop'ta Eylül Ayında Güvenlik Denetimleri Sonuçları Açıklandı
Sinop Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Eylül 2025 dönemine ait asayiş ve güvenlik çalışmalarını açıkladı. 85 bin 157 GBT sorgusu yapıldı, 61 bin 695 araç kontrol edildi, 224 iş yeri denetlendi. Uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sinop Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı eylül ayına ait asayiş ve güvenlik faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 85 bin 157 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgusu ile 61 bin 695 araç kontrol edildi. Umuma açık 224 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda 391,7 gram uyuşturucu madde, 87 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Eylül ayı boyunca yapılan uygulamalarda ayrıca 64 aranan şahıs, 3 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 28 ruhsatsız silaha el konuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
