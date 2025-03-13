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Sinop'ta Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri Yapıldı

Sinop'ta Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri Yapıldı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 150 kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Ayrıca çok sayıda araç ve işletme kontrolünden geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Sinop İl Göç Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Sinop genelinde mobil göç aracı eşliğinde yapılan uygulamada 150 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 20 araç, 3 tekne ve 5 işletme kontrol edildi. Yetkililer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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