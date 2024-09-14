Sinop'ta Düşen Silah Can Aldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yere düşerek ateş alan silah 1 kişinin ölümüne yol açtı.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yere düşerek patlayan silahtan çıkan kurşun, Yılmaz Çalışkan adlı vatandaşa isabet etti. İlçede "Mermerci Yılmaz" lakabıyla tanınan Yılmaz Çalışkan, isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. - SİNOP