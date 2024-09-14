Sinop'ta Düşen Silah Can Aldı
Ayancık ilçesinde yere düşen bir silahın ateş alması sonucu Yılmaz Çalışkan adlı vatandaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Sinop'un Ayancık ilçesinde yere düşerek ateş alan silah 1 kişinin ölümüne yol açtı.
Olay, Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yere düşerek patlayan silahtan çıkan kurşun, Yılmaz Çalışkan adlı vatandaşa isabet etti. İlçede "Mermerci Yılmaz" lakabıyla tanınan Yılmaz Çalışkan, isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. - SİNOP